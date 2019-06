HBO-Serie „Chernobyl“: Havarie-Liquidator staunt über diese Szenen

Seinen Kommentar gab Wjatscheslaw Kornjuschin, Vorsitzender des Vorstands der Regionalorganisation für die Tschernobyl-Opfer „Sojus Tschernobyl“ (Tschernobyl-Bund), in der russischen Stadt Brjansk ab. Konkret geht es um die Szenen in der Serie, in denen die Liquidatoren nach der Katastrophe Alkohol trinken.

„Ich kann so viele Ungenauigkeiten in der Serie nennen. Vieles wurde einfach erfunden. Ich war selber damals als Liquidator tätig. Solche Saufereien gab es natürlich nicht“, so Kornjuschin. „Alkohol war nicht nötig, es trat einfach eine Gleichgültigkeit allem gegenüber ein“. Meine Stimme war zum Bespiel schon am dritten Tag weg“, erzählt er.

Die fünfteilige Mini-Serie „Chernobyl“, die die dramatische Geschichte der Nuklearkatastrophe von 1986 rekonstruiert, kann bis heute laut der Bewertung von Internet Movie Database (IMDB) als die bekannteste Serie aller Zeiten bezeichnet werden.

mg