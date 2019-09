Magnet für die Stars der Szene: Russe Zelensky weiterhin Münchner Ballett-Direktor

Der russische Ballettmeister Igor Zelensky bleibt fünf weitere Jahre Chef des Bayerischen Staatsballetts. Der Russe unterschrieb am Dienstag einen Vertrag bis 2026. Es soll einen regen Austausch mit dem prestigeträchtigen Moskauer „Bolschoi-Theater“ geben.

Die Münchner Ballett-Compagnie habe sich unter Zelensky „ausgesprochen positiv weiterentwickelt“, so Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU). „Und die Vorstellungen sind erfreulich oft ausverkauft.“ Zelensky habe mit seinem internationalen Ruf dafür gesorgt, dass „inzwischen regelmäßig Weltstars der Ballettszene in München“ auf der Bühne stünden.

Der Ballettmeister selbst sagte, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem designierten neuen Intendanten der Bayerischen Staatsoper, Serge Dorny, und dem künftigen Generalmusikdirektor Vladimir Jurowski – auch wenn beide aus seiner Sicht wohl in große Fußstapfen treten: Denn Nikolas Bachler, der das Amt als Münchner Opernchef 2021 abgibt, sei „einer der besten Direktoren gewesen, die ich jemals gehabt habe“ und Generalmusikdirektor Kirill Petrenko einer der besten Dirigenten, so Zelensky.

Zelensky ist seit 2016 Direktor des Bayerischen Staatsballetts. Für die Zukunft plant er etwa eine Zusammenarbeit mit dem berühmten Bolschoi-Theater in Moskau. Auf die prestigeträchtige Bühne der russischen Hauptstadt wollen die Bayerische Staatsoper und das Ballett zwei Opern, zwei Ballett-Aufführungen und ein Konzert bringen, so Zelenski. Im Gegenzug soll das „Bolschoi“ mit seiner weltbekannten Ballett-Compagnie auch in München gastieren. Der 50-jährige Ballett-Tänzer ist „Verdienter Künstler Russlands“ und seit 2008 „Volkskünstler Russlands“.

ba/dpa