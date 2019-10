Der Leipziger Maler Neo Rauch und der gebürtige Dresdener Opernsänger René Pape gehören in diesem Jahr zu den Gewinnern des Europäischen Kulturpreises „Taurus“. Bei einer Gala in der Wiener Staatsoper werde die undotierte Auszeichnung am Sonntag überreicht, so das Europäische Kulturforum am Dienstag.