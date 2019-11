Sarah Connor holt Konzerte in Mannheim, Zürich und Stuttgart nach

Am 1. Dezember werde das ausgefallene Konzert in Zürich nachgeholt, am 2. Dezember dr abgesagte Termin in Mannheim und am 3. Dezember der in Stuttgart. Das gab die 39-Jährige am Montag auf ihrer Facebookseite bekannt.

"Ihr Schnuckis. Ich freue mich RIESIG auf meine Fans in Zürich, Mannheim und Stuttgart!!!!!!", schrieb Connor.

"Mein Herz kriegt ihr nicht"

Zuvor war berichtet worden, dass Sarah Connor auf ihrem Konzert am 27. Oktober in Berlin zwei Mittelfinger gezeigt und sich damit gegen die AfD positioniert hatte. „AfD-Idioten, mein Herz kriegt ihr nicht“, äußerte die Sängerin Sarah Connor (Lewe) am Sonntag bei ihrem Auftritt in der Berliner Mercedes-Benz-Arena. „(…)Die 39-Jährige (hat – Anm. d. Red.) am Wochenende in der Hauptstadt das getan, was viele ihrer Pop-Kolleginnen aus Angst vor Kritik und Konfrontation nicht wagen: sich politisch positioniert“, schrieb dazu Tag24.

ai/dpa