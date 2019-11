„People“-Magazin kürt den heißesten Mann

„Ich bin froh, habe aber zugleich ein bisschen Angst“, kommentierte Legend die Auszeichnung.

„Mich wird man jetzt kritisieren, um zu prüfen, ob ich den Titel wirklich verdiene“, sagte er der Zeitschrift.

Der 40-Jährige besitzt zehn Grammy Awards in verschiedenen Kategorien. Seine erfolgreichsten Singles sind „All of Me“, „Love Me Now“, „Start a Fire“, „One Woman Man“ und „Preach“.

2015 gewann Legend einen Oscar und einen Golden Globe für den besten Filmsong „Glory“ aus dem Streifen „Selma“.

Legend ist mit dem Model Christine Teigen verheiratet, das Paar hat zwei Kinder.

leo/ae