Russisches Kunsthandwerk: Schostowo, Chochloma und Gschel in Berlin

Am 16. und 17. November fand im Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur in Berlin das Festival „Russische Volkskunst in der digitalen Welt“ statt. Die Besucher haben dabei die Geschichte der Volkskünste kennenlernen, an Workshops teilnehmen und eine Ausstellung besuchen können, teilte der Pressedienst der Pastuchow-Akademie mit.