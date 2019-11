Ukrainische Pop-Diva auf Poster von Lindemanns Band – Clippremiere geplant?

Auf dem Plakat stehen der Name der Gruppe sowie die Überschrift „Frau & Mann“. Darunter sind einige Namen angeführt: Till Lindemann, Peter Tägtgren, Loboda und Peter Stormare. Loboda ist auf dem Poster in ein hellblaues Kleid gehüllt und wird von einem Raumfahrer auf den Händen durch eine Tür aus dem All in einen Raum getragen.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Frau und Mann🙈 Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 21 Ноя 2019 в 11:39 PST

In der Publikation vom Donnerstag kopierte Loboda den Namen, allerdings ohne zu erklären, was es damit auf sich hat. Einige Fans spekulierten, dass es das Poster des neuen Albums der Gruppe Lindemann sei, das am 22. November erscheinen soll.

Lindemanns Besuch in St. Petersburg

Zuvor hatte Lindemann zusammen mit dem schwedischen Musiker Peter Tägtgren, mit dem er am Lindemann-Projekt tätig ist, St. Petersburg besucht. Dort hatte er Swetlana Loboda, mit der er laut Gerüchten ein Kind bekommen hatte, zum Geburtstag gratuliert und sich dann an die Arbeit am neuen Clip gemacht.

Später veröffentlichte er eine Aufnahme auf Instagram, in der er offenbarte, in Lenfilm, einem der größten russischen Filmproduktionsstudios, ein neues Musikvideo gedreht zu haben.

dg/ae