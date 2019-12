Die zehn populärsten Musikvideos der 2010er Jahre sind…

Den ersten Platz belegte der Video-Clip des Liedes „Despacito“ des puertorikanischen Musikanten Luis Fonsi, der vom Sänger Daddy Yankee unterstützt wird. Seit der Veröffentlichung des Clips auf YouTube im Januar 2017 wurde er mehr als 6,5 Milliarden Mal aufgerufen.

Auf dem zweiten Platz landete das Musikvideo des Liedes „Shape of You“ von dem Briten Ed Sheeran. Auch dieser Clip wurde im Januar 2017 auf YouTube gestellt. Der britische Sänger schaffte es gleich zwei Mal auf die Liste – sein Clip zum Lied „Thinking Out Loud“ bildete das Schlusslicht der Top 10 mit 2,8 Milliarden Views.

Die „Bronze“ des Rankings ergatterte der Clip der Single „See You Again (ft. Charlie Puth)“ des amerikanischen Rappers Wiz Khalifa. Das Video wurde seit April 2015 mehr als 4,3 Milliarden Mal aufgerufen.

Die weiteren Musikvideos, die es in die Top-10 geschafft haben, sind:

– Mark Ronson – „Uptown Funk (ft. Bruno Mars)“

– Psy – „Gangnam Style“

– Justin Bieber – „Sorry“

– Maroon 5 – „Sugar“

– Katy Perry – „Roar“

– OneRepublic – „Counting Stars”

Nach Angaben von Forbes wurden die zehn populärsten Videos insgesamt über 37 Milliarden Mal auf YouTube aufgerufen.

dg/ae