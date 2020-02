Nicht nur sexy Models: Das Erbe von Starfotograf Peter Lindbergh in Düsseldorfer Werkschau

Fünf Monate nach dem Tod des Starfotografen Peter Lindbergh präsentiert der Kunstpalast in Düsseldorf eine Ausstellung seiner Arbeiten. „Untold Stories“ zeigt rund 140 Fotografien aus den frühen 1980er Jahren bis in die Gegenwart. Lindbergs letzte SMS an das Museum: „Ausstellung ist fertig“. Er hatte die Schau selbst kuratiert.

Als Peter Lindbergh im vergangenen September im Alter von 74 Jahren starb, war seine Vorarbeit für eine Ausstellung in Düsseldorf just beendet: Der in Duisburg aufgewachsene Fotograf hat zwei Jahre an der Präsentation gearbeitet. Der Kunstpalast zeigt nun diese Schau seiner Werke. Den Titel „Untold Stories“ (Unerzählte Geschichten) hatte Lindbergh noch selbst ausgesucht.

Testament, Vermächtnis, Manifest

„Als ich meine Fotos das erste Mal an der Wand im Ausstellungsmodell gesehen habe, habe ich mich erschreckt, aber auch positiv. Es war überwältigend, auf diese Art vor Augen geführt zu bekommen, wer ich bin“, so Lindbergh im Juni 2019 in einem Interview für den Ausstellungskatalog.

Die Präsentation ermögliche einen Blick auf sein umfangreiches Werk und lade zum Entdecken bislang unerzählter Geschichten ein, heißt es aus dem Düsseldorfer Museum.

Die Schau selbst besteht aus mehreren Teilen: Da wäre zunächst die monumentale Installation „Manifest“, die eine eindringliche Einführung in Peter Lindberghs Idee von Modefotografie darstellt. Doch es gibt nicht nur Fotos von Mode, Models, schönen Menschen zu sehen. Auch bislang unbekannte Motive – etwa Stillleben, Landschaften, das Porträt eines Delfins, ein Pferd vor einer Steinmauer sind aufgereiht.

Eine unbekannte Seite des künstlerischen Schaffens des deutschen Fotografen illustriert eine zum ersten Mal gezeigte Filminstallation über einen Mann in der Todeszelle mit dem Titel „Testament“ aus dem Jahr 2014. Der durch einen Einwegspiegel aufgenommene Film zeigt eine stumme Auseinandersetzung zwischen Lindberghs Kamera und Elmer Carroll. Der im US-amerikanischen Florida zum Tode verurteilen Mörder Carroll betrachtet 30 Minuten lang und ohne mimische Bewegung sein Spiegelbild. Gerade dieser Film zeige eine neue Bedeutungsschicht und soll eine Debatte um Themen anstoßen, die zentral für Lindbergh gewesen sein sollen: Introspektion, Ausdruck, Empathie und Freiheit, fasst es die Mitteilung des Kunstpalasts zusammen.

Linda, Kate und Claudia – Mode und Models

Kaum jemand allerdings, der Lindberghs Model-Bilder nicht kennt: der Deutsche wurde berühmt mit intensiven schwarz-weißen Modefotos, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, die Kleidung schien immer sekundär. Und er hatte sie alle vor der Kamera: Die Supermodels Linda Evangelista, Kate Moss und Claudia Schiffer, Schauspielerinnen wie Nicole Kidman oder Julianne Moore. Ein Großteil der Aufnahmen sei noch nie gezeigt worden und Lindbergh selbst habe die Modefotos auch weiteren Lesarten zugänglich machen wollen, hatte eine spezifische Hängung der Bilder in der Ausstellung veranlasst:

„Allerdings geht es mir nicht darum zu sagen, dass meine Bilder keine Modefotografie seien, denn das wäre auch falsch. Ich bestehe auf der Definition „Modefotografie“, weil für mich dieser Begriff nichtbedeutet, dass man Mode abbilden muss – die Fotografie ist viel größer als die Mode selbst, sie ist Bestandteil der Gegenwartskultur“, so der deutsche Fotograf im Interview zum Katalog der Düsseldorfer Schau.

Die Ausstellung „Untold Stories“ dauert vom 5. Februar bis zum 1. Juni und wird anschließend im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, dem Hessische Landesmuseum in Darmstadt und im Museum für zeitgenössische Kunst Donnaregina in Neapel im kommenden Jahr gezeigt.

