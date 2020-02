Geraubte Ikonen, zerstörte Kirchen: Krieg gegen die UdSSR und „Weiße Flecken“ deutscher Erinnerung

Der Krieg gegen die Sowjetunion wurde von deutscher Seite als Ausbeutungs- und Vernichtungskrieg geplant und geführt. Viele Einzelaspekte liegen noch immer im Dunkeln. Das ungeheure Ausmaß von Zerstörung und Verlust von Kulturgütern in der UdSSR zeigt eine Veranstaltung in Berlin: Sie thematisiert einen „Weißen Fleck“ in der deutschen Erinnerung.