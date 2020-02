Trump äußert Unmut über oscarprämierten Film aus Südkorea – Vertreiber schießt zurück

Donnerstagabend (Ortszeit) erwähnte Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Colorado Springs den südkoreanischen Film „Parasite“ von Regisseur Bong Joon-ho, der Anfang Februar in Hollywood (US-Bundesstaat Kalifornien) mit dem Oscar für den besten Film ausgezeichnet worden war.

„Was zum Teufel sollte das?“

Damals gewann erstmals ein nicht englischsprachiger Streifen in der wichtigsten Oscar-Kategorie. Zudem wurde der südkoreanische Film für das beste Originaldrehbuch, die beste Regie und den besten internationalen Film mit dem bekanntesten Preis der Filmindustrie geehrt.

Die Entscheidung der US-amerikanischen Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) soll dem Präsidenten der Vereinigten Staaten jedoch nicht gefallen haben.

„Übrigens, wie schlecht waren die Academy Awards in diesem Jahr – habt ihr gesehen? ‚Und der Gewinner ist ein Film aus Südkorea‘ – was zum Teufel sollte das Ganze?“

In seiner Rede, von der ein Video im Internet auftauchte, wies Trump darauf hin, dass die USA bereits wegen des Handels genug Probleme mit Südkorea hätten.

„Obendrein geben sie denen eine Auszeichnung für den besten Film des Jahres. War der gut? Ich weiß nicht.“

Er würde lieber Filme wie „Vom Winde verweht“ oder „Boulevard der Dämmerung“ sehen. Die Literaturverfilmung „Vom Winde verweht“ (Originaltitel: „Gone with the Wind“) wurde 1940 mit acht Oscars ausgezeichnet, unter anderem als bester Film. „Boulevard der Dämmerung“ („Sunset Boulevard“) gewann 1951 die Trophäe der Academy in drei Kategorien.

„Parasite“-Vertrieb schießt zurück

Die Firma Neon, die den koreanischsprachigen Film mit Untertiteln in den USA vertreibt, antwortete scherzhaft auf Trumps Kritik.

„Verständlich. Er kann nicht lesen“, schrieb das Unternehmen auf Twitter.

US-Wahlen 2020

Am 5. November 2020 finden in den USA die Präsidentschaftswahlen statt. Donald Trump strebt eine zweite Amtszeit an. Für die Demokraten gehen unter anderem der frühere US-Vizepräsident Joe Biden, US-Senator Bernie Sanders und die Juristin und Professorin Elizabeth Warren aus Massachusetts ins Rennen.

mo/sb