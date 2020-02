Das Verschwinden des Josef Mengele: Neuer Film über „Todesengel von Auschwitz“

In seinem Roman erzählte Guez die Geschichte des deutschen Arztes Josef Mengele aus der Sicht von Mengele selbst. Nun haben der Franzose und Regisseur Kirill Serebrennikow gemeinsam ein Drehbuch verfasst für ein Filmprojekt, das unter der Regie des Russen realisiert werden soll.

Mit den Augen von Mengele – schwierige Aufgabe

Im nationalsozialistischen Deutschland führte Mengeleim Konzentrationslager Auschwitz durch. Er wurde „Todesengel“ genannt. Nach dem Krieg floh Mengele nach Südamerika. Dem Nazi-Kriegsverbrecher gelang es, sich über Jahrzehnte zu verstecken – bis zu seinem Tode im Jahr 1979 im brasilianischen Bertioga.

Produzent Charles Gillibert wies laut dem Magazin „Variety“ darauf hin, dass Serebrennikow regelrecht „eine Leidenschaft für den Roman entwickelt hätte und diesen einzigartig wie ehrgeizig interpretierte (...). Mengeles Geschichte aus dessen eigener Sicht zu erzählen, ist eine schwierige Herausforderung, aber Kirill hat den richtigen Ansatz dafür gefunden."

Wann der Film veröffentlicht wird, ist noch unbekannt.

Regisseur Serebrennikow

Der 50-Jährige befand sich von August 2017 bis April vergangenen Jahres unter Hausarrest. Die russische Justiz wirft dem Regisseur vor, mit Komplizen 133 Millionen Rubel (rund 1,8 Millionen Euro) an staatlichen Fördergeldern unterschlagen zu haben, die für sein Kulturprojekt „Plattform“ bereitgestellt worden waren. Der Regisseur weist das zurück.

Aktuell erarbeitet er neben seinen Filmprojekten auch ein Theaterstück für das Deutsche Theater (DT) Berlin: Eine Version von Giovanni Boccaccios „Decamerone“. Seit Januar und Februar laufen in Kooperation mit deutschen und russischen Schauspielern die Proben in Moskau in den Räumlichkeiten des „Gogol-Centers“.

