Carneval in Venedig wegen Coronavirus abgesagt

Der berühmte Karneval in Venedig wird aus Sorge wegen der Ausbreitung des Coronavirus im Norden Italiens abgesagt. Das teilte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, am Sonntag mit.

„Wir müssen uns drastischen Maßnahmen anpassen”, sagte Zaia Reportern in der Region Venetien. Dazu zähle die Absage des Venezianischen Karnevals „und sogar noch mehr”.

Das Coronavirus breitet sich rasch in Italien aus – in wenigen Tagen stieg die Zahl von Infizierten auf über 100. Besonders betroffen sind die nördilchen Regionen des Landes. Nach Angaben des Regierungschefs der nordöstlichen Region Venetien ist die Zahl der mit dem Virus Sars-CoV-2 Infizierten auf 19 gestiegen. In der Lombardei wurden inzwischen 89 Fälle erfasst, die Bürger werden empfohlen, zu Hause zu bleiben.

Im Versuch, die weitere Ausbreitung des Virus zumindest einzudämmen, hat die italienische Regierung rund ein dutzend Städte in den Zentren des Ausbruchs abgeriegelt.

