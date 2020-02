Berlinale: Hillary Clinton entzückt von Dokuserie über sich selbst

Die US-Politikerin Hillary Clinton hat die Arbeit der Filmemacherin Nanette Burstein gelobt, die eine Dokumentation über das Leben der Ex-Außenministerin gedreht hatte. Sie sei entzückt, wie die Regisseurin die Geschichte ihres Lebens in eine hinreißende Serie verwandelt habe, sagte Clinton am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Berlin.