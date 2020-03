ESC 2020: Song „Uno“ der russischen Band Little Big derzeit Knaller auf Youtube

Der Song „Uno“, mit dem die russische Band Little Big beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) ihr Glück versuchen wird, ist schon jetzt zu einem Youtube-Hit geworden. Nur 13 Stunden nach der Veröffentlichung wurde das dazugehörige Video mehr als 2,6 Millionen Mal angeklickt.

Damit ist „Uno“ bisher der populärste Clip unter allen Bewerbern.

Auf Platz zwei folgt ein Clip der ukrainischen Band Go-A zum Song „Solovey“, der in zwei Wochen mehr als eine Million Mal angesehen wurde. Über fast ebenso viele Klicks freut sich der britische Bewerber James Newman mit seinem Video „My Last Breath“.

Bewerber aus 41 Ländern werden zum Eurovision Song Contest 2020 antreten. Das Finale findet am 16. Mai in der niederländischen Stadt Rotterdam statt.

leo/ae