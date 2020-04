Weltberühmtes Bolschoi Theater bleibt in Corona-Zeit bis Mitte Mai online

Das weltberühmte Bolschoi Theater in Moskau zeigt im Internet vorerst bis zum 11. Mai noch mehr seiner oft ausverkauften Ballett- und Opernaufführungen. „Mit Freude teilen wir mit, dass das Theater auf seinem Youtube-Kanal von Mittwoch an Spitzenballette und Opern aus dem ‚Goldenen Fonds‘ übertragen wird“, kündigte das Bolschoi am Dienstag an.