Touristen bleiben außen vor: Italiens Kulturminister über Grenzöffnung nach Corona

Italien hat nicht vor, bis Ende des Jahres seine Grenzen für ausländische Touristen zu öffnen. Der italienische Kulturminister Dario Franceschini hat sich zu diesem Thema in einem Interview mit der Zeitung „La Repubblica“ geäußert.

„Die (Öffnung der Grenzen — Anm. d. Red.) wird von der epidemiologischen Situation und der Politik jedes einzelnen Staates abhängen“, sagte Dario Franceschini.

Dabei gab der Kulturminister an, dass die Museen und wichtigsten Sehenswürdigkeiten Italiens, die wegen des Coronavirus-Ausbruchs geschlossen blieben, im Mai ihre Arbeit wieder aufnehmen würden. Am ehesten seien dann das Kolosseum in Rom und Pompeji für Touristen wieder zugänglich, hieß es.

Corona-Pandemie

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft den Ausbruch der neuen Coronavirus-Infektion COVID-19 seit dem 11. März als Pandemie ein. Nach deren neuesten Daten wurden weltweit mehr als 2,8 Millionen Infektionsfälle registriert, über 197.000 Menschen sind inzwischen gestorben.

Die Zahl der Corona-Todesfälle in Italien beträgt laut Angaben der WHO 25.969. Die Gesamtzahl der Infektionsfälle im Land, einschließlich Genesener und Verstorbener, erreichte 192.994.

pd/sb