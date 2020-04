Größte Filmfestspiele der Welt schließen sich für virtuelles Festival zusammen

Mehr als 20 Filmfestivals – darunter auch die Berlinale – haben sich in den Corona-Zeiten in einem globalen Streaming-Projekt vereint. Dies gaben die Organisatoren am Montag auf sozialen Netzwerken bekannt.

Der Event „We Are One: A Global Film Festival“ (dt. „Wir sind eins: Ein weltweites Filmfestival“) soll am 29. Mai beginnen, teilte das US-Filmfestival Tribeca am Montag mit, das ebenfalls mit von der Partie ist.

Filme gratis gestreamt

Die Inhalte würden den Zuschauern auf der Plattform YouTube kostenlos angeboten. An dem Projekt beteiligen sich laut dem offiziellen YouTube Kanal unter anderem die Filmfestspiele von Berlin, Cannes, Venedig und Toronto.

Coronavirus

Im Rahmen der Online-Veranstaltung werden Spenden für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie für Wohltätigkeitsorganisationen gesammelt, die gegen die Folgen der Corona-Pandemie kämpfen.

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch des neuen Covid-19-Erregers als Pandemie eingestuft.

Weltweit wurden laut der Johns-Hopkins-Universität (JHU) bereits mehr als drei Millionen Menschen in 185 Ländern mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert. Bisher wurden demnach 209.661 Todesopfer registriert.

