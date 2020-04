Rekord auf YouTube: „Skibidi“ ist das meist gesehene russische Video

„Gratulation! Er ist ganz groß geworden, am meisten in der GUS (Gemeinschaft unabhängiger Staaten – Anm. d. Red.) gewachsen“, schrieb Frontmann Ilja Prussikin auf Instagram.

Er habe nämlich auch den weltweit bekannten Tanz, den die Teilnehmer des Clips mit Gequak, Bellen und „Skibidi wap-pa-pa“ absolvieren, erdacht.

Flashmob im Netz

Nach der Veröffentlichung des Clips startete die Band einen Flashmob #skibidichallenge, um Fans zur Nachahmung der Bewegungen zu animieren. Jetzt hat dieser Hashtag mehr als 30.000 Beiträge.

ESC 2020

„Little Big” sollte Russland beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) vertreten, der aber wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt wurde. Das internationale Musikevent hätte vom 12. bis 16. Mai im niederländischen Rotterdam stattfinden sollen. Ein neues Datum wurde zunächst nicht genannt.

„Little Big“

„Little Big“ ist eine russische Rave-Band, die 2013 in Sankt Petersburg gegründet wurde. Zu ihr gehören Ilya Ilich Prusikin, Sergey Gokk Makarov, Sonya Tayurskaya und Anton Boo Lissov. Die Band debütierte am 1. April 2013 und veröffentlichte ihr erstes Musikvideo "Every Day I'm Drinking". Die Band hatte bereits Touren in Europa und Russland.

