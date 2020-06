Steuergeld-Segen für pandemiegebeutelte Kunstszene: Die Kultur-Milliarde ist da

Mit dem am Mittwochabend vom Koalitionsausschuss der Bundesregierung beschlossenen Hilfspaket bekommt die Kultur ihr eigenes Programm, bleibt gleichzeitig aber auch Teil des großen Ganzen und damit anderer Hilfsprogramme.

„Das ist ziemlich genau die Hälfte unseres Jahreshaushalts, der ja ohnehin in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen ist. Wir werden Kinos und Musikclubs, Gedenkstätten und Museen, Theater und Festivals und viele andere Kultureinrichtungen dabei unterstützen, nach der Corona-Zwangspause so früh wie möglich wieder ihre Tore zu öffnen. Für uns sind Erhalt und Sicherung der kulturellen Infrastruktur Deutschlands der Schlüssel, um wieder Arbeitsmöglichkeiten für Künstlerinnen, Künstler und Kreative bundesweit zu schaffen“, so Kulturstaatsministerin Monika Grütters am Donnerstag.

Für dieses und das kommende Jahr werden nun insgesamt rund eine Milliarde Euro mehr für den Kulturbereich zur Verfügung gestellt:

Kombiniert mit Hilfen anderer Bundesressorts und den Programmen der für Kultur zuständigen Länder rechne Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit zusätzlich fünf bis sechs Milliarden Euro für die Kulturszene aus dem Gesamtpaket. Normalerweise sollen laut Grütters die Kulturausgaben zusammengenommen jährlich zwischen 9,3 und 9,5 Milliarden Euro liegen.

Für den auf den Weg gebrachten Kulturfonds hatte sich der Deutsche Kulturrat im Vorfeld eingesetzt. Auf Twitter zeigte sich Geschäftsführer Olaf Zimmermann erfreut über den Beschluss:

#Kulturinfrastrukturfonds ja! #Abwrackprämie nein! Das Ergebnis läßt sich doch sehen, finde ich.



Auch gut für #Kultur: Absenkung Mehrwertsteuer; Verlängerung vereinfachte Grundsicherung; Überbrückungshilfen für Clubs, Veranstalter; Unterstützung Kommunen. — Olaf Zimmermann (@olaf_zimmermann) June 3, 2020

Umbau-Ausbau-Einbau: 250 Millionen Euro für pandemiebedingte Investitionen

Die soeben beschlossene Bundes-Kultur-Milliarde soll im Detail mit 250 Millionen Euro Kultureinrichtungen bei pandemiebedingten Investitionen unter die Arme greifen. Etwa bei der Umsetzung von Hygienekonzepten, der Etablierung von Online-Ticketing und der Modernisierung von Belüftungssystemen und neuer Bestuhlung. Die Gelder sollen vor allem Einrichtungen zugute kommen, deren regelmäßiger Betrieb nicht überwiegend staatlich finanziert wird. Es gehe darum, Kultureinrichtungen fit zu machen für die Wiedereröffnung - unabhängig davon, ob es sich um Kulturzentren oder Musikclubs, Theater oder Kinos, Messen oder Literaturhäuser handelt.

450 Millionen für künstlerische Arbeit

Mit rund 450 Millionen Euro sollen Kulturschaffende aus der Kurzarbeit geholt und ihr künstlerisches Wirken finanziert werden. Es soll die Möglichkeit eröffnet werden, neue Aufträge an freiberuflich Tätige und Soloselbständige zu vergeben. Im Zentrum von „Neustart Kultur“ stünden kleinere und mittlere Kulturstätten und -projekte, die vor allem privatwirtschaftlich finanziert sind. Ihnen sind die Einnahmen weggebrochen, sie müssen aber dennoch Personal bezahlen, um an neuen Programmen zu arbeiten.

Digital-Offensive für 150 Millionen

”Einen positiven Aspekt hatte diese Krise immerhin“, so Grütters: „Nicht wenige Einrichtungen und Künstler haben erfolgreich alternative und digitale Wege zu ihrem Publikum gefunden. Vom Wohnzimmerkonzert zur digitalen Konzerthalle, von der Autorenlesung mit Online-Chat zur virtuellen Museumsführung - alternative, oft digitale Angebote, haben in der Krise einen Schub bekommen. Wir wollen den Rückenwind nutzen und verstärken. An dieser Stelle hat der Kulturbereich die Chance, stärker aus der Krise herauszukommen als wir hineingegangen sind!”, so Grütters.

Dementsprechend stehen für die Schaffung digitaler Angebote nun 150 Millionen Euro bereit. Bedacht werden sollen die Initiative „Museum 4.0“ sowie andere Formate und Projekte, die der Vermittlung, Vernetzung und Verständigung dienten.

Mit 100 Millionen coronabedingte Einnahmeausfälle kompensieren

Mit 100 Millionen der Kultur-Milliarde sollen pandemiebedingte Mehrbedarfe wie Einnahmeausfälle ausgeglichen werden. In den Genuss sollen die ohnehin schon regelmäßig durch den Bund geförderten Kultureinrichtungen und –projekte kommen.

Bei gemeinsam mit Ländern oder den Kommunen getragenen Einrichtungen und Projekten will der Bund seinen Anteil an der Kofinanzierung leisten.

Privater Hörfunk

Weiterhin sind in dem Paket Bundeshilfen in Höhe von 20 Millionen Euro für private Hörfunkveranstalter vorgesehen. Diese seien durch den Einbruch von Werbeeinnahmen schwer getroffen und hätten angesichts des enormen Informationsbedarfes der Öffentlichkeit weiterhin hohe Personalkosten.

Bisherige Unterstützung

Bisher seien aus dem Kulturetat inzwischen etwa 20 Millionen Euro für ein Umbauprogramm, 15 Millionen Euro für ein Zukunftsprogramm Kino, 15 Millionen Euro für Investitionen in nationale Kultureinrichtungen in Deutschland und 5,4 Millionen Euro für die deutsche Orchesterlandschaft zur Verfügung gestellt worden.

Zudem seien im Zusammenwirken mit anderen Bundesprogrammen bereits Milliardenbeträge bereitgestellt worden: Zur Absicherung individueller Lebensumstände sei der Zugang zur Grundsicherung deutlich erweitert worden. Das 50-Milliarden-Programm des Wirtschaftsministers für Soloselbständige habe Tausenden Betroffenen geholfen, die Mieten für ihr Kino, ihren Musikclub, ihre Buchhandlung, ihr Atelier oder ihre Galerie zahlen zu können, unterstrich die Ministerin. Auch die Gutscheinlösung für Kulturveranstalter bilde eine wichtige Brücke. Kleinere und mittlere Unternehmen wurden zudem durch rasche Liquiditätshilfen unterstützt, indem KfW-Schnellkredite bei 100-prozentiger Haftungsfreistellung durch den Bund eingeführt worden seien. Zudem würden Künstler in Arbeitsverhältnissen in erheblichem Maße von den Regelungen des Kurzarbeitergeldes profitieren.

ba