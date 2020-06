Diebstahl von Banksy-Gemälde: Sechs Verdächtige in Frankreich festgenommen

Das Bild zeigt eine verschleierte Frau, die traurig auf den Boden blickt. Das Graffiti erschien an der Tür des Notausgangs im Sommer 2018 und wurde den Terroranschlägen vom 13. November 2015 gewidmet. Es war vor knapp anderthalb Jahren gestohlen und kürzlich auf einem Bauernhof in Italien sichergestellt worden.

Verdacht auf Diebstahl sowie Beihilfe

Gegen zwei der Festgenommenen werde wegen des Verdachts auf Diebstahl ermittelt, gegen die übrigen vier wegen Beihilfe zu der Tat, so die Agentur.

Die Ermittler vermuten italienischen Medienberichten zufolge, dass die Diebe die Scharniere der Feuertür, auf die das Bild gemalt ist, mit Winkelschleifern aufgeflext haben. Dann hätten sie die Tür in einem Lieferwagen weggebracht.

Am 13. November 2015 war Paris von einer Anschlagsserie erschüttert worden. Bei Explosionen am Stadion Stade de France, einer Massengeiselnahme in der Konzerthalle Bataclan und Schüssen auf Cafés waren 130 Menschen ums Leben gekommen. Zu der größten Terrorattacke in der Geschichte Frankreichs bekannte sich die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS)*.

*Islamischer Staat, auch IS, – Terrorvereinigung, in Deutschland und Russland verboten

