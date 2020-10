„Das Band, das Europa zusammenhält“: Allianz der Wunderkammern mit Russland

In Halle (Saale) ist unter Federführung der Franckeschen Stiftungen mit russischen Kollegen der Kunstkamera Zar Peters I. das Europäische Netzwerk Vormoderner Museen aus der Taufe gehoben worden: Ziel ist der Austausch zu aktuellen Fragen des musealen Umgangs mit „Wunderkammern“, die in Spätrenaissance und Barock auf Kuriositätenkabinette folgten.

Antike Flusspferdzähne und konservierte Mäuseembryonen, der Medinawurm und eine Glasfaserperücke - Neugier, Wissensdurst und Sammlergeist sind Grundstock für sogenannte „Wunderkammern“ mit Objekten aus Kunst und Leben, die etwa Kuriositätenkabinetten folgten.

Die Franckeschen Stiftungen in Halle an der Saale verfügen über die einzige vollständig am ursprünglichen Ort erhaltene europäische „Wunderkammer“ des Barock. Im Juli erschien „Cabinets of Curiosities", ein Bildband, der 19 europäische Wunderkammern vorstellt - als Titelbild prangt das Bekrönungsmotiv des Pflanzenschranks der hauseigenen halleschen Kunst- und Naturalienkammer.

In Russland: Kunstkamera Peters des Großen

Doch das Werk, so die Stiftungen, ließ eine wichtige Sammlung der Frühen Neuzeit vermissen: Die Kunstkammer des russischen Zaren Peters des Großen, der an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert das Russische Reich konsequent nach Europa öffnete und seine Sammlung nach dem Vorbild der europäischen Wunderkammern einrichtete. Seine Bestände zählen zu den vollständigsten anthropologischen und völkerkundlichen Sammlungen der Welt, hervorgegangen aus den Privatsammlungen des Zaren. In St. Petersburg werden die Objekte aus der Sammlung Peters I. in dem eigens errichteten historischen Gebäude am Ufer der Newa gegenüber der Eremitage ausgestellt. Im übernächsten Jahr, zum 350. Geburtstag von Zar Peter dem Großen, soll dessen exquisite „Wunderkammer“ vollständig wiederhergestellt werden, wussten die Stiftungen mitzuteilen. Halle arbeitet seit 25 Jahren mit dem Museum für Anthropologie und Ethnographie „Peter der Große – Kunstkamera der Russischen Akademie der Wissenschaften“ zusammen.

In Deutschland: Allianz geschmiedet

„Kultureinrichtungen können heute das Band sein, das das Haus Europa im Inneren zusammenhält. Die Gründungsmitglieder aus Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und Russland wollen bewusst diesen Akzent setzen und das neue Netzwerk Schritt für Schritt erweitern“.

In dieser Woche trafen sich nun die Franckeschen Stiftungen und die Kunstkamera mit dem britischen Experten Arthur MacGregor und dem niederländischen Teylers-Museum Haarlem zu einem Online-Gründungsworkshop für die „Alliance of Early Universal Museums“. Bereits im frühmodernen Europa waren die Wunderkammern vielfältig miteinander vernetzt- Auf der Grundlage einer langen gemeinsamen Geschichte sei die vielfältige Kultur Europas engmaschig miteinander verwoben, woraus eineZusammengehörigkeit über geographische und nationale Grenzen hinwegerwachsen sei, so die Initiatoren:

Von gemeinsamem Interesse sind der Austausch über aktuelle Fragen des musealen Umgangs mit überlieferten Wunderkammern, deren erhaltenen Bestandteilen, die fachliche Expertise, die Herkunftsforschung. Zudem die Entwicklung von künftigen gemeinsamen Projekten und Publikationen.

