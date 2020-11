Grönemeyer zu Corona-Krise: Reiche sollen die Kultur retten

In einem viralen Tweet fordert der Bundestagsabgeordnete der Linksfraktion, Victor Perli: Die Superreichen sollten „für die Corona-Krise zahlen“. Diese Forderung unterstreicht er mit Zahlen, die zeigen, wie die Privatvermögen von reichen Familien wie Reinhold Würth (plus 7,4 Milliarden) oder Dietmar Hopp (plus 4,3 Milliarden Euro) seit der Corona-Pandemie gewachsen sind.

Auch Deutschland hat seine Bezos, Musks und Zuckerbergs, die in der Krise Milliarden gescheffelt haben, während die meisten ärmer werden und Zukunftsängste haben. Wir brauchen endlich eine gerechte Besteuerung der Superreichen. #solidarität pic.twitter.com/bkGfdDTFcS — Victor Perli (@victorperli) October 31, 2020

​Wichtiger als die erste deutsche Fußballbundesliga

Ob dieser Tweet der Gedankenanstoß für Herbert Grönemeyers Essay in der „Zeit“ war, oder ob der Gedanke einfach naheliegt, ist nicht bekannt, zumindest fordert der bekannte deutsche Pop-Star, dass die Reichen die Kulturbranche retten.

Geld ist im „Übermaß und in Unverhältnismäßigkeit“ vorhanden

In seinem Gastbeitrag erklärt Grönemeyer, dass die Veranstaltungsbranche derDeutschlands sei – mit ungefähr einer Millionen Beschäftigten und einem Umsatz von 130 Milliarden Euro. „Unser Unternehmenswert ist größer als der der gesamten ersten deutschen Fußballbundesliga“, so Grönemeyer zur fehlenden Aufmerksamkeit.

Viele Künstler seien durch die Corona-Pandemie und den neuerlichen Lockdown in Existenznot geraten.

„Geld ist im Übermaß und in Unverhältnismäßigkeit vorhanden, die Spaltung der Gesellschaften ist ein seit Jahrzehnten dramatischer werdendes, drohendes Problem“, sagt Grönemeyer.

Wäre also die Zeit nicht günstig für eine Sonderzahlung der Vermögendsten aus Solidarität angesichts eines drohenden Komplett- Lockdown ? Grönemeyer rechnet vor, es gäbe circa 1,8 Millionen Millionäre in Deutschland. Wenn diese sich zu einer zweimaligen Sonderzahlung von beispielsweise 50.000 bis 150.000 Euro bereit erklären würden, stünden plötzlich circa 200 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung.

Deutschland läuft Gefahr zu „entseelen“

„Ein Land ohne unmittelbare Livekultur gibt und öffnet den Raum für Verblödung, krude und verrohende Theorien und läuft Gefahr, nach und nach zu entseelen“, warnt der Musiker.

Eine derartige finanzielle Hilfsaktion wäre für ihn „ein stilles Glück, welches vielleicht in langer Sicht sich aus dieser Zäsur entfalten und die Welt zu einem ein Stückchen besseren Platz machen könnte. Warum eigentlich nicht?“