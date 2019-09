„Unser Diamant“: Das ist der schönste Ort der Welt laut Wladimir Putin

Auf dem Forum, wo seit Jahren die Entwicklung der Fernost-Region diskutiert wird, wurde Putin von dem Vulkanologen Sergej Samoilenko, dem Gründer des Kultur- und Bildungszentrums „Volcanarium“ auf der Halbinsel Kamtschatka, angesprochen. Dieser besprach mit dem Präsidenten das bereits verabschiedete Gesetz über soziales Unternehmertum und bat ihn darum, das Museum zu unterstützen.

„Kamtschatka im Allgemeinen ist natürlich unser Diamant, ein Naturschutzgebiet als Ganzes, alles ist dort geschützt. Ich habe auf der Welt nichts Schöneres gesehen als Kamtschatka“, sagte Putin und lobte die Idee, solch ein Zentrum zu gründen.

Die Vulkanregion Kamtschatka, die größtenteils als Naturpark ausgewiesen ist, wurde 1996 von der Unesco zum Weltnaturerbe erklärt. Auf einer Fläche von etwa 370.000 Quadratkilometern leben nach dem Stand von 2019 etwa 320.000 Menschen. Aufgrund der vulkanischen Geschichte der Gebirgsmassive hat Kamtschatka erhebliche Vorkommen an Gold, Silber, Platin, Nickel, Kupfer und Zinn, wodurch die Edelmetallgewinnung für die örtliche Bevölkerung von großer Bedeutung ist. Trotz einer stabilen Flugverbindung zwischen Moskau und der Hauptstadt der Region, Petropawlowsk-Kamtschatski, werden ihre schönen Vulkane und Seen bisher nur von wenigen Touristen besucht. Sputnik gewährt einige Blicke in ihre Natur.

lk/mt