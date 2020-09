Wo er ist, ist immer Party – Bill Murray wird 70

© AP Photo / Columbia Pictures / Library of Congress

© AP Photo / Columbia Pictures / Library of Congress

Als Bill Murray 20 und noch ein Nobody war, sagte er einmal an Bord eines Flugzeugs scherzhaft, er hätte Marihuana bei sich. Seine Mitreisenden hielten wenig von Humor dieser Art und riefen die Polizei, die in seinem Gepäck tatsächlich den verbotenen Stoff fand. Der junge Mann kam mit einer Bewährungsstrafe davon, wurde aber vom Medizinstudium ausgeschlossen. Dafür aber ist sein Humor inzwischen viel, viel feiner.