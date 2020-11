Mindestens drei Tote bei Überschwemmungen auf Sardinien – Videos

In der Stadt Bitti (Provinz Nuoro) verwandelten sich Straßen in Schlammflüsse, die Autos mit sich rissen und Keller überfluteten. Das Ausmaß der Überschwemmung zeigen Videos in den sozialen Netzwerken.

Ci arriva questo #VIDEO terribile da #Oliena - la situazione del maltempo in #Sardegna sta diventando tragica... pic.twitter.com/m2sFddg8ZT — Sardegna Giudicale (@SardegnaG) November 28, 2020

Sardinia having a Hyderabad momentpic.twitter.com/1mxZLg3fSd — The Year Of The Bat🦇 🇮🇳 (@tweetingsourav) November 29, 2020

„Die Situation in Bitti war besonders dramatisch”, sagte der örtlicher Umweltberater Gianni Lampis gegenüber Reportern. „Der Bürgermeister hat uns mitgeteilt, dass zwei Menschen gestorben sind und einige vermisst werden”, fügte Lampis hinzu.

Ein 55-jähriger Bauer wurde durch einen Erdrutsch getötet und ein 90-jähriger Mann starb nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA zu Hause. Rettungsdienste suchen noch nach der Leiche einer Frau in den Neunzigern.

Laut Lampis gilt derzeit auf der ganzen Insel Alarmstufe Rot – am Sonntag wird weiter starker Regen erwartet.

msch/sb/rtr