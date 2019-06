Österreich: Unbekannter sticht Mann mehrfach mit Messer in Po

In Wien hat ein unbekannter Täter einen 18-jährigen Mann mit einem Messer attackiert und ihm viermal ins Gesäß gestochen. Das berichtet am Sonntag das Nachrichtenportal Heute.at unter Berufung auf die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich demnach in der Nacht auf Sonntag am Praterstern im Bezirk Leopoldstadt. Die Ursache des Angriffs sei noch nicht geklärt.

Dem Bericht zufolge flüchtete das Opfer daraufhin, wurde aber von seinem Kontrahenten verfolgt und trug drei weitere Messerstiche im Steißbereich davon.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erlitt der 18-Jährige mehrere Verletzungen und wurde in ein Krankrenhaus gebracht. Der Tatverdächtige soll sich laut Zeugen oft am Praterstern aufhalten. Nach ihm wird derweil gefahndet. Das Landeskriminalamt ermittelt.

