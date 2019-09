Wien erneut zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt

Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Ranking hervor. Das Magazin hat 140 Metropolen weltweit nach Faktoren wie Sicherheit, Infrastruktur, Kulturangebote, Gesundheitsversorgung sowie Umwelt verglichen.

Die volle Punktezahl bekam die 1,8-Millionen-Einwohner-Stadt etwa in den Bereichen Stabilität, Gesundheitsversorgung, Bildung und Infrastruktur.

„Wien ist eine funktionierende Stadt, die mit den politischen Weichenstellungen gut für die Zukunft vorbereitet ist“, sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Im Ranking folgen nach Wien und Melbourne noch Sydney, die japanische Stadt Osaka und die drei kanadischen Städte Calgary, Vancouver und Toronto. Zu den Städten, in denen sich die Lebensqualität in den vergangenen fünf Jahren besonders stark verbessert hat, zählen laut „Economist“ Moskau, Belgrad, Hanoi und Kiew. Am wenigsten attraktiv ist dem Magazin zufolge das Leben in Damaskus in Syrien.

ta/gs/dpa