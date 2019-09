Österreich erlebt Wintereinbruch im Herbst und erwartet halben Meter Neuschnee – Fotos, Videos

Zuerst Dauerregen in weiten Teilen des Landes. Gleichzeitig kühlt es noch weiter ab und die Schneefallgrenze sinkt.

„In der Nacht auf Montag wird es in den Alpentälern weiter schneien“, so Zamg-Meteorologe Michael Butschek.

Die neue Woche beginnt somit laut dem Portal Wetter.at in vielen Regionen winterlich weiß.

Fotos und Videos des plötzlichen Wintereinbruchs:

In Almgebieten ab etwa 1.200 Meter Seehöhe und in höher gelegenen Orten wie Obertauern (Salzburg) sind bis 30 Zentimeter Neuschnee möglich. Im Hochgebirge, ab etwa 2.500 Metern, kommen bis zu 50 Zentimeter Neuschnee zusammen.

Besonders betroffen war schon am Freitag das Gebiet von den Tuxer Alpen über die Hohen Tauern bis zum Dachstein. Am Stubaier Gletscher fielen bereits am Freitag 15 Zentimeter Schnee.

Auf der tief verschneiten Wildspitze (Ötztaler Alpen) stürzten Bergsteiger in Gletscherspalten. Tiefwinterliche Verhältnisse erschwerten die Rettungsmaßnahmen.

Ein Kaltlufteinbruch in dieser Jahreszeit kommt beinahe jedes Jahr vor.

Erst am Dienstag und Mittwoch soll es wieder sonnig sein, verrät der Landesmeteorologe. Maximal werden an die 20 Grad erwartet.

sm/mt