Zollbeamte am Flughafen Wien in Schwechat haben bei einem Reisenden 43 Giftschlangen und 45 weitere Reptilien im Gepäck sichergestellt. Dies berichten österreichische Medien.

Der auf den Philippinen lebende Österreicher, der am Wochenende von Manila über Doha nach Wien flog, hatte fast 90 Reptilien in seinem Gepäck, darunter zwei Samar-Kobras, 18 Bindenwarane, Bambusvipern und 40 Smaragdgeckos. Sie waren zum Großteil einzeln in Feinstrümpfen zum Transport verpackt.

Unter anderem fanden die Zollbeamten 20 Tiere , die unter Artenschutz stehen.

Der Mann wollte Medienberichten zufolge die Tiere auf einer Reptilienmesse in Deutschland weiterverkaufen.

