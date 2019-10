Mann küsst Frau in Wien auf Wange – und wird von Iraker krankenhausreif geprügelt

In Wien ist es in der Nacht auf Samstag zu einem Handgemenge gekommen, worauf ein 19-Jähriger in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Ursache für den Streit war offenbar ein Kuss auf die Wange, mit dem die Begleiterin des vermutlichen Angreifers begrüßt wurde, berichten Medien unter Berufung auf Österreichs Polizei.