„Exodus nach Deutschland“: Warum „Identitäre Bewegung“ aus Österreich flüchten will

Die umstrittene „Identitäre Bewegung“ (IB) in Österreich überlegt, einen bisher noch dort geführten Shop nach Deutschland zu verlegen. Das berichten in den letzten Tagen mehrere österreichische Medien. Der Grund: Es sollen Behörden ermitteln. Außerdem diskutieren Politiker in der Alpenrepublik aktuell ein Verbot der IB und deren Symbolik.