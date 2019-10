Österreich: Vater ersticht Frau und zweijährige Tochter

In Kottingbrunn, südlich von Wien, hat sich am Sonntag eine Familientragödie abgespielt. Der Vater einer vierköpfigen Familie hat seine Frau und die zweijährige Tochter erstochen. Der elf Monate alte Sohn wurde mit lebensbedrohlicher Atemnot in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich zurzeit in einem kritischen Zustand.