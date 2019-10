Bluttat bei Wien: Auch Baby gestorben

Der 31-Jährige soll seine 29-jährige Frau und seine zweijährige Tochter erstochen haben. Der mit schweren Atemproblemen ins Krankenhaus gebrachte elf Monate alte Sohn starb laut Behörden am Montag im Krankenhaus. Gegen den verdächtigen Familienvater werde nun wegen dreifachen Mordes ermittelt, teilte die Polizei am Montag mit.

Vermutlich habe der Beschuldigte versucht, das Baby zu ersticken, erklärte ein Polizeisprecher. Es deute alles darauf hin, dass Beziehungsstreitigkeiten die Tat ausgelöst hätten. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktionen der Leichen an.

Der 31-Jährige aus Kottingbrunn südlich von Wien hatte sich am Sonntag bei der Polizei gemeldet und gesagt, er habe seine Familie getötet. Der Verdächtige ließ sich vor seinem Haus widerstandslos festnehmen. Dort fanden die Ermittler die 29-jährige Frau und die Tochter tot vor. Das Baby lebte noch, musste jedoch wegen akuter Atemnot per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Als mutmaßliche Tatwaffe wurde ein Küchenmesser sichergestellt. Der Verdächtige ist nach Polizeiangaben österreichischer Staatsbürger mit türkischen Wurzeln.

leo/ae/dpa