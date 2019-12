Mit der Waffe im Einkaufszentrum: Jugendliche sorgen für Polizeieinsatz in Österreich

Der Ladendetektiv alarmierte demnach gegen 13:50 Uhr die Polizei und informierte sie über vier Jugendliche, die in dem Kaufhaus unterwegs waren und sich merkwürdig verhielten. Einer von ihnen soll eine Waffe bei sich gehabt haben, wie unter anderem Heute.at schreibt.

Gleich mehrere Polizeistreifen rückten daraufhin in die Sackstraße an und durchsuchten vor Ort vier aus Österreich und Russland stammende Jugendliche im Alter von 13, 16, 17 und 18 Jahren.

Bei dem Einsatz wurden zwei Schreckschusspistolen sowie eine Packung Munition und ein als Nothammer getarntes Springmesser sichergestellt.

Waffeneigentümer angehalten

Anzeige gegen drei Jugendliche

In einer weiteren Ermittlung konnte die Polizei auch einen 21-jährigen Österreicher ausforschen, der der Besitzer der vorgefundenen Waffen sein soll. Er soll zudem in illegale Geschäfte mit pyrotechnischen Gegenständen verwickelt sein. Eine große Menge von diesen sowie ein nicht registriertes Gewehr wurden laut dem Bericht in seiner Wohnung in Graz entdeckt.

Gegen die beiden 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen sowie den 21 Jahre alten Österreicher wurde wegen verschiedener Straftatbestände und Verwaltungsübertretungen Anzeige erstattet. Dem 13-Jährigen und dem 18-Jährigen konnten die Beamten keine strafbaren Handlungen nachweisen.

