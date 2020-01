„Noch nie Sexismus erlebt“ – kein guter Einstieg als Frauenministerin?

Österreich hat seine erste türkis-grüne Regierung, die Posten sind verteilt. Doch wie ticken eigentlich die Menschen, die künftig die Geschicke des Landes lenken sollen? Um ein paar Antworten darauf zu bekommen, hat „heute.at“ die frischgebackenen Minister zum „Öffi-Talk“ geladen. Die Gespräche finden hierbei in öffentlichen Verkehrsmittel statt und die Fragen sind bisweilen nicht ganz das, was man von einem Minister-Interview erwarten würde.

Zwei solche „Öffi-Talks“ haben in dieser Woche für Diskussionen gesorgt und es in die Trends des deutschsprachigen Segments von Twitter gebracht. Bundesministerin Susanne Raab (ÖVP), die sich in der neuen Regierung Kurz um die Themen Integration und Frauen kümmern wird, machte mit ihrer Aussage zu Sexismus am Arbeitsplatz Wirbel. Im Interview sagte die 35-Jährige:

„Ich hatte das große Glück, dass ich Sexismus noch nie persönlich am Arbeitsplatz erlebt habe. Ich war natürlich als Frau in den letzten Jahren in Führungspositionen tätig. Und da muss man sich schon behaupten können.“

Zu diesem Glück kann man Raab sicherlich gratulieren, ist Sexismus in seinen verschiedenen Ausprägungen doch für einen erschreckend großen Teil der weiblichen Bevölkerung Realität, wie nicht zuletzt die MeToo-Bewegung deutlich gezeigt hatte. Von vielen österreichischen Twitter-Usern ist die Aussage Raabs jedoch als verharmlosend und realitätsfremd aufgenommen worden.

Die Familien- & Frauenministerin hat NOCH NIE SEXISMUS erlebt?



Kann es sein, dass sie nur mäßigen Zugang zu Menschen abseits ihrer „Lebenswelt-Blase“ hat?



Wie wär`s mal mit einem Besuch am Würstelstand oder im Gasthaus? Jetzt ginge es noch - erkennen wird sie kaum jemand — Heltin.. w/hat/else 🇪🇺/🌍/🇦🇹 (@wideralalalala) January 14, 2020

​Andere sehen dahinter einer Strategie, sich von der frauenpolitischen Linie abzugrenzen:

Es liegt eh auf der Hand, dass Raab sich mit der Sexismus-Aussage in erster Linie von der frauenpolitischen Szene abgrenzen will. Ist halt nicht die sinnvollste Idee, gleich zu spalten, wenn man ein Ressort neu übernimmt. Vor allem wenn man keine frauenpolitische Expertise hat. — Shoura Hashemi (@ShouraHashemi) January 14, 2020

​Ähnlich in die Nesseln gesetzt hat sich der neue österreichische Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). In seinem „Öffi-Talk“ sagte er, sein Konto sei noch nie im Minus gewesen und es sei auch nie vorgekommen, dass er eine Rechnung nicht bezahlt hätte. Dass das viele Menschen, deren finanzielle Situation nicht ganz so komfortabel ist und sie dazu zwingt, das Konto zu überziehen, dem Minister übelnehmen würden, hätte Blümel sich denken können.

Beide Aussagen zusammen haben aber wohl erst dafür gesorgt, dass das Thema zum Twitter-Trend wurde.

so cool, ein Finanzminister der sein Konto noch nicht überzogen hat, eine Frauenministerin ohne Sexismus, eine Verteidigungsministerin ohne Bundesheererfahrung, jetzt fehlt nur noch ein Landwirtschaftsminister ohne Bauernhof — Fast Food Falle (@FalleFast) January 14, 2020

Heißt das es gibt keine Ministerin, die sich gegen Sexismus und toxisches Machogehabe einsetzt, weil sie selber diese nie (am Arbeitsplatz) erlebt hat? Also wird sich der Teilzeitfinanzminister nicht ggn Armut einsetzen, weil er diese nie erlebt hat? #tuerkisgruen — Gazal Köpf (@itsameitsashe) January 14, 2020

Wir haben doch eine tolle neue Schnösel-Regierung



- ein Minister der noch nie sein Konto überzogen hat

- eine Ministerin die noch nie Sexismus erlebte

- ein Kanzler der noch nie gearbeitet hat



Willkommen in der österreichischen Seifenoperausgabe von Reich und Schön. — Andreas Kollross (@AndreasKollros) January 14, 2020

​Zu Jahresbeginn sind in der Wiener Hofburg die 17 Kabinettsmitglieder der neuen österreichischen Bundesregierung unter Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vereidigt worden. Die konservativ-grüne Regierung ist so jung und so weiblich wie noch nie. Zudem gibt es mit Justizministerin Alma Zadić (Grüne), einer gebürtigen Bosnierin, erstmalig eine Ministerin mit Migrationshintergrund.