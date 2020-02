Der größte Schneemann der Welt steht seit Samstag in Donnerbachwald am Fuße der Riesneralm in der Obersteiermark.

Das rund 38 Meter hohe Schneegebilde hat den Einzug ins Guinessbuch der Rekorde geschafft.

Angeblich wurde daran drei Winter und zwei Sommer gebaut.

Unfaßbar!!! pic.twitter.com/DiM2ZIWkGd