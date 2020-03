206 bestätigte Corona-Fälle in Österreich

Die Zahl der Personen, die nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert sind, ist in Österreich auf 206 gestiegen. Die meisten Fälle gab es laut Gesundheitsministerium mit 50 Betroffenen in Wien.

Fünf Fälle weniger seien in Niederösterreich registriert worden. Von insgesamt 206 Infizierten Personen sind vier (zwei in Tirol und zwei in Wien) genesen, hieß es (Stand, 11.03.2020, 8:00 Uhr). Insgesamt seien bisher 5362 Testungen im Land durchgeführt.

Coronavirus in Deutschland und weltweit

Weltweit haben sich inzwischen mehr als 114.000 Menschen nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert. Die Fälle von Coronavirus-Infektionen in Deutschland nehmen kontinuierlich zu. Am Montag waren die ersten beiden Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus bekannt geworden – beide Menschen stammten aus Nordrhein-Westfalen. Die Zahl der Infizierten in Deutschland stieg bis Dienstagabend auf 1296, teilte das Robert-Koch-Institut mit

