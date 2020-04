Österreichs letztes Kohlekraftwerk vom Netz genommen

Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) sagte am Freitag:

„Österreich steigt damit endgültig aus der Verstromung von Kohle aus und macht einen weiteren Schritt zum Ausstieg aus fossilen Energien.“

Bis zum Jahr 2030 wolle die Alpenrepublikauf Ökostrom umstellen. In den vergangenen 15 Jahren waren in Österreich alle Kohlekraftwerksblöcke an diversen Standorten stillgelegt worden. Mellach produzierte laut Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber 34 Jahre lang Strom und Wärme für die steirische Landeshauptstadt Graz. Nach Angaben von Umweltschutzorganisationen ist Österreich das achte Land in der EU, das auf Kohlekraftwerke verzichtet.

jeg/dpa