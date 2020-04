Österreich holt Pflegekräfte aus Rumänien mit Korridorzügen

Österreich holt mit Korridorzügen dringend benötigte Pflegekräfte aus Rumänien in die Alpenrepublik. Ab 2. Mai könnten rumänische Ganztagsbetreuerinnen vorerst einmal pro Woche so ohne Stopp durch Ungarn zu ihren pflegebedürftigen Klienten nach Österreich reisen und zurück in ihre Heimat kommen, teilte Europaministerin Karoline Edtstadler mit.