Nach Sperrstunde erwischt: Österreichs Bundespräsident brockt Gastwirt viel Ärger ein

In Österreich gilt derzeit eine Corona-Sperrstunde in der Gastronomie. Wer nach 23.00 Uhr noch geöffnet hat, bekommt Ärger mit der Polizei. Doch was tun, wenn der letzte Gast der Bundespräsident höchstpersönlich ist? Genauso war es kürzlich in einem Wiener Restaurant. Dem Gast tut es leid und dem Wirt droht nun ein äußerst schmerzhaftes Bußgeld.