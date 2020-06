Österreich: Zwei Frauen in Kärnten getötet – Mann begeht Selbstmord bei Kontrolle

Kurz nach der Tötung von zwei Frauen im österreichischen Kärnten am frühen Samstag hat ein Mann in einer italienischen Grenzstadt bei der Kontrolle durch die Polizei auf diese geschossen und sich danach getötet. Die österreichischen Ermittler untersuchen nun die Zusammenhänge. Es wird eine Beziehungstat vermutet.

Der Mann sei von italienischen Polizisten aufgehalten worden, habe das Feuer eröffnet und sich danach getötet, berichtete der italienische Sender RAI. Die Beamten schossen demnach nicht zurück.

Österreichische Ermittler waren am Samstag auf dem Weg nach Tarvis, um zu klären, ob es sich um den Verdächtigen handelt, der eine Frau mit einer Axt getötet und eine weitere erschossen haben soll, sagte ein Kärntner Polizeisprecher der dpa.

„Es weist einiges auf eine Beziehungstat hin“, sagte der Sprecher.

Hintergrund

Nach Angaben der Polizei wurde Samstagfrüh eine 62-jährige Frau vermutlich mit einer Axt getötet. Kurz nach dieser Tat in einem Haus im Ort Wernberg sei eine 56-jährige Frau von einem Fahrzeug aus auf einer Straße im Gebiet von Villach erschossen worden. Ein Mädchen war in unmittelbarer Nähe des Geschehens, sie blieb aber unverletzt.In den Mittagsstunden kam die Nachricht über einen weiteren gewaltsamen Tod , diesmal aus Tarvis, einer rund 30 Kilometer entfernten Grenzstadt in Italien.

Die österreichischen Ermittler überprüften nun ihren Verdacht, dass dieser Mann der Verdächtige sei, sagte der Sprecher. Die genaue Beziehung zwischen den drei Personen sei ebenfalls noch nicht klar.

