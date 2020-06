Österreich: Kühe greifen deutsche Touristen in Tirol an

Die Vorfälle ereigneten sich in einem umzäunten Weidegebiet mit 44 Rindern in Mutterkuhhaltung im Bereich des Vilsalpsees. Nach Angaben der österreichischen Polizei hätten dabei eine 37-jährige Krankenschwester aus Nürnberg, ein 48-jähriger Mann aus Oberbayern und eine Vierjährige aus Schwaben Verletzungen erlitten.

Die 37-jährige Deutsche durchquerte am Freitag mittags das Gebiet mit ihrer Familie. Als sie schon fast an der Kuhherde vorbei waren, habe laut Schilderungen des Ehemannes eine Kuh aus etwa drei Metern Entfernung plötzlich Anlauf genommen. Laut der Polizei habe das Tier die Deutsche mit dem Kopf niedergestoßen und sie mit den Hufen verletzt. Danach beschwerte sich die Frau über Schmerzen im Brustkorb- und an den Hüften und wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik nach Immenstadt im Allgäu geflogen.

Zweite Attacke in weniger als zwei Stunden

Ungefähr 90 Minuten später wurden zwei weitere Familien aus Bayern auf derselben Wiese von den Kühen attackiert. Schon rund 50 Meter vor dem geschlossenen Weidegatter liefen die Tiere auf die Gruppe zu. Bei dem Unfall wurden ein vierjähriges Mädchen aus Schwaben und ein 48-Jähriger aus Ebersberg in Oberbayern verletzt. Der Mann erlitt nur leichte Verletzungen, wobei das Kind zur Beobachtung in ein Krankenhaus in Tirol gebracht wurde.

ac/mt/dpa