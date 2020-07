Mann soll Ehefrau und Mutter in Österreich getötet haben

Er habe am späten Mittwochabend die Beamten per Notruf selbst darüber informiert, dass er in Oberpullendorf seine 64 Jahre alte Frau und seine 92 Jahre alte Mutter getötet habe, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die beiden Opfer wurden an der Wohnadresse der Mutter tot gefunden, der Täter unweit davon. Zum genauen Tathergang und zur Waffe machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Motiv unklar

Auch ein mögliches Motiv sei vorerst noch unklar. Das Landeskriminalamt Burgenland ermittelt.

ak/dpa/sb