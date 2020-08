Prozess um Fünffachmord beginnt in Kitzbühel

Dem Mann wird vorgeworfen, seine 19-jährige Ex-Freundin, deren Eltern, deren Bruder und einen Freund der 19-Jährigen im Oktober 2019 in einem Einfamilienhaus in Kitzbühel erschossen zu haben.

Zum Auftakt des Prozesses erklärte die Verteidigerin, ihr Mandant habe nicht aus reiner Eifersucht gehandelt. „Es ist viel komplexer“, sagte die Rechtsanwältin. Ihr Mandant habe nie gelernt, seine emotionalen Bedürfnisse zu artikulieren und er habe einen großen Wunsch nach Stabilität gehabt, zitierte sie aus dem psychiatrischen Gutachten.

Laut dem psychiatrischen Gutachten war der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat allenfalls alkoholbedingt enthemmt, aber zurechnungsfähig. Er soll zum Tatzeitpunkt zwischen 0,6 und 1,65 Promille gehabt haben.

Hintergrund der Tat soll die Beendigung der mehrjährigen Beziehung durch die 19-Jährige im Juli 2019 gewesen sein.

Laut Medienberichten wurde die Tat in der Nacht begangen. Der Verdächtige soll zuerst ins Wohnhaus seiner Ex-Freundin, in dem auch ihre gesamte Familie lebte, eingedrungen sein und den Vater, den Bruder und die Mutter seiner Ex getötet haben. Seine frühere Partnerin habe sich mit ihrem neuen Freund in der Einlegerwohnung befunden. „Da die Tür zu dieser versperrt war, kletterte der Verdächtige über den Balkon in die Wohnung und erschoss die beiden”, schrieb damals das Portal oe24.

Die Waffe samt Munition hatte der 26-Jährige aus dem Safe seines im Ausland lebenden Bruders. Der Prozess könnte schon am Mittwoch mit einem Urteil enden. Dem Angeklagten droht lebenslange Haft.

leo/dpa/sna/ae