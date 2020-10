Österreich fördert Elektroautos 2021 mit 40 Millionen Euro

Das Ministerium verzeichnete demnach bisher rund 11.800 Anträge auf Elektromobilitätsförderungen, davon 7300 seit der Aufstockung im Juli. In den Jahren 2019 und 2020 standen – zusammen mit den Automobilimporteuren – insgesamt 93 Millionen Euro zur Verfügung. Diese Fördermittel sind den Berichten zufolge mittlerweile fast zur Gänze ausgeschöpft.

Die Anträge teilen sich grob zu gleichen Teilen zwischen Betrieben und Privatpersonen auf, so Medien. Gefördert wurden rund 7800 Pkw mit reinem Elektroantrieb, knapp 1100 Plug-In-Hybride und über 1500 E-Motorräder und E-Mopeds. Auch der Kauf von Lastenfahrrädern und die Errichtung von Ladeinfrastruktur werden finanziell unterstützt.

„Mit den weiteren 40 Millionen Euro für die E-Mobilitätsförderung 2021 schaffen wir einen grünen Umbau“, zitiert das Portal „Kurier“ die Grünen-Politikerin.

Mit den Förderungen werde die E-Mobilität deutlich angekurbelt. Die im September 2020 neu zugelassenen 1946 E-Pkw würden in Summe bereits rund neun Prozent aller neuzugelassenen Pkw in Österreich entsprechen.

Ab 1. Juli hatte das Ministerium die Förderung für den Kauf eines batteriebetriebenen Autos von 3000 auf 5000 Euro aufgestockt.

Österreichs Klimaziele

Die seit Januar amtierende konservativ-grüne Regierung in Österreich hat sich im Koalitionspakt auf vielversprechende Klimaziele geeinigt. Bis 2040 soll das Land klimaneutral werden – zehn Jahre früher als Deutschland und die EU. Außerdem soll der Strom bis 2030 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen kommen.

Das Land verfügt momentan über mehr als 5000 Ladestationen und will deren Zahl in Zukunft ausbauen. Per Ende Mai waren in der Alpenrepublik mit 8,9 Millionen Einwohnern rund 33.000 Pkw mit Elektroantrieb zugelassen. Der Statistik zufolge sind das rund 0,7 Prozent aller bisher zugelassenen Pkw in Österreich. Dabei sind etwa zwei Drittel aller elektrischen Autos gewerblich genutzte Fahrzeuge.

mo/sb