Deutsche Handelskammer in Österreich besorgt um Einbruch des bilateralen Handelsvolumens

Die Entwicklung der deutsch-österreichischen Handelsbeziehungen hat seit dem ersten Lockdown coronabedingt einen besorgniserregenden Dämpfer hinnehmen müssen. Während Österreich an achter Stelle der größten Handelspartner Deutschlands steht, ist Deutschland umgekehrt für die Alpenrepublik die Nummer eins. Das bilaterale Handelsvolumen beträgt jährlich 100 Milliarden Euro, in den ersten drei Quartalen dieses Jahres ist es jedoch um satte 13 Prozent eingebrochen.

Für Aufrechterhaltung und Neuentwicklung von Geschäftsbeziehungen seien die geltenden Ein- und Ausreisevorschriften und Kontaktbeschränkungen hinderlich, heißt es erklärend in einer aktuellen Pressemitteilung der Deutschen Handelskammer in Österreich (DHK).

"Wir stellen die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie nicht infrage. Sie sind notwendig, um Menschenleben zu retten, aber wir können auch nicht deren wirtschaftliche Folgen für den gemeinsamen Außenhandel außer Acht lassen", betont Thomas Gindele, Hauptgeschäftsführer der DHK.

Auch die beginnende Winterurlaubssaison ist überschattet. Wenn die deutsche Bundesregierung ihren Bürgern empfehle, auf Winterurlaub in den Bergen zu verzichten, dann sei dies einfür die in Österreich so wichtige Tourismuswirtschaft. Österreich habe für die Skisaison 2020/2021 bereits umfangreiche Schutzmaßnahmen getroffen. Es stelle sich die Frage, ob diese Maßnahmen bei diesen Empfehlungen tatsächlich ausreichend berücksichtigt wurden, so Gindele. Betroffen wären in dem Falle auch deutsche Zulieferbetriebe.

Während man einander Anerkennung, aber auch Kritik bezüglich des jeweiligen Vorgehens im Kampf mit der Pandemie ausgesprochen habe, sei eine vom kooperativen Gedanken und Interessenausgleich bestimmte Kommunikation zwischen Deutschland und Österreich auf der Strecke geblieben. Die Deutsche Handelskammer in Österreich schlage daher die Einrichtung einer gemischten Kommission vor, um den Austausch und die Kooperation zwischen den Ländern zu verbessern.

"Die Regierungen beider Länder sollten sich mehr Zeit dafür nehmen, sich abzustimmen und zwar im gemeinschaftlichen Interesse", so Gindele.