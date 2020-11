Angeklagter nach Sex-Attacke auf 12-Jährige in Wien vor Gericht – Medien

Aufgrund der mutmaßlichen sexuellen Belästigung von einer 12-Jährigen in Wien steht nun ein 23-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan vor Gericht.

Den österreichischen Medien zufolge ereignete sich der Vorfall am 17. Juli in der Wiener S-Bahn sowie am Bahnhof Praterstern, als die beiden ausgestiegen waren. Demnach sei eine 12-jährige Schülerin mit etwas älteren Mädchen unterwegs gewesen, als ein Mann sie plötzlich angegriffen hätte. Dabei hätte er das Mädchen umklammert, auf ihrer Brust gestreichelt und auch versucht, sie zu küssen.

Der Angreifer, der sich als 23-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan erwies, war dann nach dem Aussteigen am Bahnsteig von der Polizei festgenommen worden. Nun wirft man dem Mann geschlechtliche Nötigung vor.

Wie der Angeklagte bei der Einvernahme angegeben hatte, habe ihn die 12-Jährige in der S-Bahn die ganze Zeit angeschaut.

„Ich hatte den Eindruck, als wollte sie mit mir reden. Ich bin mir sicher, dass sie wollte, dass ich sie anfasse“, sagte er laut Heute.at.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hätte der Angeklagte das Mädchen bis zu einem Aufzug verfolgt, nachdem das Kind aus dem Zug ausgestiegen sei. Der Mann selbst, der seit 2015 schon vielmal verurteilt worden war, bekannte sich jedoch „nicht schuldig“.

