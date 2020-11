Österreichs Verteidigungsministerin positiv auf Corona getestet

Laut dem Sprecher der Ministerin soll es ihr gut gehen. Tanner werde ihre Amtsgeschäfte von zuhause aus erledigen.

Tanner war seit zehn Tagen als K1-Person in Quarantäne und darf nun weiter die eigenen vier Wände nicht verlassen.

Sie ist nach dem österreichischen Außenminister, Alexander Schallenberg, das zweite Regierungsmitglied, das positiv auf Covid-19 getestet wurde. Der Außenminister, der ebenfalls keine Symptome hatte, hat bereits vor einiger Zeit seine Amtsgeschäfte wieder aufgenommen.

Corona-Pandemie in Österreich

Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es in Österreich laut Angaben des Bundesministeriums für Inneres 279.708 positive Testergebnisse. Mit dem Stand vom 29. November (09:30 Uhr) sind österreichweit 3105 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 216.998 wieder genesen. Derzeit befinden sich 4251 Personen aufgrund einer Corona-Infektion in krankenhäuslicher Behandlung, davon 691 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

ak/ae