Nackt-Protest in Wien: Klimaaktivisten besetzen Balkon der deutschen Botschaft

Aus Protest gegen den Weiterbau einer Autobahn im Bundesland Hessen haben in Wien 13 nackte Klimaaktivisten Medienberichten zufolge den Balkon der deutschen Botschaft besetzt.

Mehrere junge Menschen kletterten laut Heute.at auf den Balkon der deutschen Botschaft in Wien, um den Fußgängern von dort aus einen Banner zu zeigen, der auf den Bau der Autobahn A49 in Hessen hinweist.

​Auf dem Banner war unter anderem zu lesen: „Mit Vollgas in die Klimakrise. Bundesregierung: Stopp die A49“.

Wie das Nachrichtenportal Heute.at auch berichtete, hätten die Aktivisten auch via Twitter die deutsche Bundesregierung beziehungsweise den Bauherrn Andreas Scheuer (CSU) zum sofortigen Rodungsstopp sowie zur Einstellung des Autobahnausbaus der A49 in Hessen aufgefordert. Diese Botschaft wird auch von der bekannten Bewegung Fridays for Future unterstützt.

Hintergrund

Der Grund für solche Aktionen ist auf den Weiterbau der Autobahn 49 in Hessen zurückzuführen. Für die Bauarbeiten sollen in einem Waldstück nahe Homberg/Ohm auf einer Fläche von 27 Hektar Bäume gerodet werden, wobei die Arbeiten selbst schon begonnen haben. Die protestierenden Umwelt- und Klimaschützer halten dieses Projekt angesichts der Klimakrise für verfehlt und fordern die Bundesregierung zur zügigen Umsetzung der Verkehrswende auf.

Befürworter des Projekts sprechen dagegen von geringerer Verkehrs- und Lärmbelastung in den Dörfern und von einer besseren Anbindung ans Straßennetz.

